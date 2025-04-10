  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 1420 оккупантов и 70 артсистем. Генштаб подытожил потери врага за сутки
В тренде

1420 оккупантов и 70 артсистем. Генштаб подытожил потери врага за сутки

Общие новости

363 выбитой единицы техники

1420 оккупантов и 70 артсистем. Генштаб подытожил потери врага за сутки

Zelenskiy Official

Новина українською

В течение суток украинские военные уничтожили 1420 оккупантов, 3 вражеских танка, 12 бронемашин и 70 артсистем.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 10.04. 25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 929 000 (+1420) человек,
  • танков - 10579 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 22033 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 25982 (+70) ед,
  • РСЗО - 1359 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1127 (+0) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 32078 (+105),
  • крылатые ракеты - 3145 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 43514 (+169) ед,
  • специальная техника - 3796 (+4).
По теме
yellow-arrow
Силы ПВО ночью сбили 85 БПЛА. Сколько всего их было запущено?
yellow-arrow
Украина хочет купить оружия у США - Зеленский - Зеленский
yellow-arrow
Дружественный огонь Левандовски, контракт Салаха и неприятный визит Эмери. Главные новости за 9 апреля
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости