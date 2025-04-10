1420 оккупантов и 70 артсистем. Генштаб подытожил потери врага за сутки
363 выбитой единицы техники
Zelenskiy Official
В течение суток украинские военные уничтожили 1420 оккупантов, 3 вражеских танка, 12 бронемашин и 70 артсистем.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 10.04. 25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 929 000 (+1420) человек,
- танков - 10579 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 22033 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 25982 (+70) ед,
- РСЗО - 1359 (+0) ед,
- средства ПВО - 1127 (+0) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 32078 (+105),
- крылатые ракеты - 3145 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 43514 (+169) ед,
- специальная техника - 3796 (+4).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Левандовский мстит бывшей. Барселона - Боруссия 4:0. Видео голов и обзор матча
- Трубин наблюдал за матчем в качестве зрителя. Бенфика одной ногой в финале кубка Португалии
- Барселона - Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- "Стол был полностью заполнен пачками с деньгами": Григорчук вспомнил самого щедрого президента клуба
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000