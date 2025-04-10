Украина хочет купить оружия у США - Зеленский - Зеленский
Будет связано с гарантиями безопасности
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Украина готова купить у Америки средства ПВО и другое оружие на сумму объемом 30-50 млрд долларов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами
"Относительно дополнительного пакета, мы хотим и мы готовы, и мы передавали американской стороне большой пакет, который мы хотим купить. Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы на это рассчитываем даже как гарантию безопасности.
Это защита, это нам будет помощью после окончания войны, это гарантия безопасности, что у нас Украина закрыта противовоздушной обороной. Много разных форматов и инструментов, на которые мы готовы. Мы готовы были и 30, и 50 миллиардов найти на соответствующий пакет", - сказал глава государства.
После прихода к власти в США администрация Трампа не объявляла никаких новых пакетов военной помощи для Украины.
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