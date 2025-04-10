Силы ПВО ночью сбили 85 БПЛА. Сколько всего их было запущено?

В ночь на 10 апреля Россия запустила 145 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 85 шахедов и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. 49 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Киевская, Хмельницкая, Полтавская и Николаевская области.