Силы ПВО ночью сбили 85 БПЛА. Сколько всего их было запущено?
Пострадали аж шесть областей
Міністерство оборони України
В ночь на 10 апреля Россия запустила 145 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 85 шахедов и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. 49 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Киевская, Хмельницкая, Полтавская и Николаевская области.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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