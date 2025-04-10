"Прекратите стучать пальцем". Зеленский рассказал о переговорах с министром финансов США

Президент Владимир Зеленский ответил на заявление министра финансов США Скотта Бессента о том, что Украина должна была подписать соглашение о редкоземельных металлах еще до его визита в Белый дом.

"Я считаю, что проблемы господина Бессента в его подходе. И то, с чем он приехал, и он сказал: «Вы сейчас должны это подписать»... Мои коллеги знают, что стучать пальцем по договору и говорить: "Теперь надо подписать", - на это я мог только сказать ему "Прекратите стучать пальцем и давайте говорить предметно. Наверное, он ожидал другого диалога, но я не считаю Украину третьесортной страной".

Также Зеленский отметил, что перед переговорами Бессент также пообщался с министром финансов Сергеем Марченко и премьером Денисом Шмыгалем.

"Они оба провели разговоры еще до моей встречи с Бессентом. Поэтому я попросил их команды ознакомить меня с положительными и отрицательными сторонами этого документа. И они мне рассказали коротко, не все, но этого мне было достаточно, чтобы понять, что он еще не готов. Потому что там были некоторые пункты, которые не соответствуют нашей Конституции и нашему законодательству и тому подобное. Все это я ему сказал".

Глава государства рассказал, что переговоры в Вашингтоне по соглашению, которые состоятся на этой неделе, будут иметь технический характер:

"Это будет одно из обсуждений. Важное. Потому что мы будем готовы говорить об основах, на которых готовы основывать будущий договор. Это техническая группа, во главе будет, скорее всего, заместитель министра экономики Тарас Качка. И будут представители других министерств".

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