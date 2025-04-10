Ушел из жизни бывший наставник Зари и Кривбасса
Не стало Александра Косевича
Фото: УПЛ
На 60-м году жизни не стало Александра Косевича, авторитетного функционера и тренера. О трагическом известии сообщила пресс-служба УПЛ.
Александр Александрович в разные годы занимал руководящие должности в футбольных клубах "Шахтер" (Донецк), "Гарант" (Донецк), "Металлург" (Донецк), "Кривбасс" (Кривой Рог), работал главным тренером "Кривбасса", "Зари", краматорского "Авангарда", провел более 100 матчей в УПЛ, более 100 матчей в Первой лиге и оставил воспоминания о своем профессионализме.
Последние годы он посвятил восстановлению и поддержке футбольной инфраструктуры Донетчины в условиях войны, работая первым вице-президентом и исполнительным директором Ассоциации футбола Донецкой области, выполнял функции Делегата УАФ на матчах Чемпионата УПЛ.
UA-Футбол выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родным Александра Александровича.
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