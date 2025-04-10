Ермак назвал "абсолютной чушью" подготовку к выборам летом

Слухи СМИ о планировании выборов в Украине на это лето являются ложными. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Corriere della Sera.

"Абсолютная чушь. Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия. Сначала надо закончить войну, а потом уже голосовать", - отметил Ермак.

Ранее The Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщил, что якобы в Украине не исключают проведения выборов в ближайшее время в случае установления режима полного прекращения огня.



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