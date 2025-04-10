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Пекин резко отреагировал на заявление Зеленского о китайцах, воюющих на стороне РФ

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Ответ из МИД

Пекин резко отреагировал на заявление Зеленского о китайцах, воюющих на стороне РФ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь назвал "безответственными" слова президента Украины Владимира Зеленского об участии более 155 граждан стран в войне против Украины на стороне России.

"Китайское правительство всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме и, особенно, избегать участия в военных операциях любой стороны. Мы советуем соответствующим сторонам правильно и четко понимать роль Китая и воздерживаться от безответственных замечаний", - подчеркнул Цзянь.

После взятия в плен двух китайцев Владимир Зеленский заявил, что Пекин закрывает глаза на вербовку Россией его граждан и допускает их к участию в войне.

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Источник:
mfa.gov.cn
Опубликовал: Александр Бураков
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