Пекин резко отреагировал на заявление Зеленского о китайцах, воюющих на стороне РФ
Ответ из МИД
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Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь назвал "безответственными" слова президента Украины Владимира Зеленского об участии более 155 граждан стран в войне против Украины на стороне России.
"Китайское правительство всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме и, особенно, избегать участия в военных операциях любой стороны. Мы советуем соответствующим сторонам правильно и четко понимать роль Китая и воздерживаться от безответственных замечаний", - подчеркнул Цзянь.
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