В ВСУ отменили приказ о мобилизации скандального Насирова
Причина - приказ о мобилизации признали противоправным
фото из свободных источников
Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины сообщила о служебном расследовании по факту призыва на военную службу экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова и отмене приказа о его мобилизации.
Об этом говорится в заявлении военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины в соцсетях.
"В соответствии с распоряжением Главнокомандующего ВС Украины (Александра Сырского – ред.), Военной службой правопорядка в ВС Украины проводится служебное расследование по факту призыва на военную службу бывшего чиновника Романа Насирова в ходе судебного процесса, о чем появилась информация в СМИ".
В сообщении отмечают, что предварительно установлено, что солдат запаса Насиров был призван на военную службу в ряды ВС Украины во время мобилизации на особый период.
"Призыв военнообязанного, который добровольно изъявил желание служить в рядах ВС Украины, был осуществлен по приказу по строевой части командира в/ч А0139 от 07.04.2025.
Предварительно выяснено, что командир признал приказ противоправным и отменил его"
"Материалы расследования по признакам возможного превышения полномочий будут переданы в правоохранительные органы для надлежащей правовой оценки в соответствии с действующим законодательством Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, что 9 апреля стало известно, что фигурант "газового дела", связанного с экс-нардепом Александром Онищенко, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов.
Также сообщалось, что Насиров, который мобилизовался в Вооруженные силы "за шаг до приговора" в Высшем антикоррупционном суде, будет служить в воинской части сапером.
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