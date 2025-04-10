США и Россия снова обменялись заключенными: среди освобожденных – осужденная за донат Украине

Россия и Соединенные Штаты провели 10 апреля обмен заключёнными в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

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Об этом сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что Россия освободила Ксению Карелину – гражданку США и России, которая в прошлом году была приговорена к 12 годам колонии за "государственную измену" из-за пожертвования менее $100 благотворительной организации, поддерживающей Украину.

В ответ Штаты освободили Артура Петрова – гражданина Германии и России, который был арестован на Кипре по запросу США по подозрению в незаконном экспорте микроэлектроники в Россию.

По словам представителя Центрального разведывательного управления, переговоры по обмену вели директор ЦРУ Джон Рэдклифф и представитель российской разведки. Сам Рэдклифф присутствовал в аэропорту Абу-Даби во время обмена и лично встретил Карелину.

Американская сторона подозревает, что Петров, используя компанию на Кипре, закупал электронику под прикрытием коммерческого использования и отправлял ее в Санкт-Петербург в компанию, которая работает на российское войско.

Карелина жила в Лос-Анджелесе и работала косметологом в спа-салоне в Беверли-Хиллз. Ее задержали в российском Екатеринбурге после прибытия к родным в конце 2023 года.

В США отметили, что этот обмен является положительным шагом, хотя еще немало американцев остаются за решеткой в России.