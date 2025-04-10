РФ ударила ракетой по складу салфеток и памперсов в Днепре: на месте масштабный пожар, есть погибший

Россия нанесла ракетный удар по Днепру, в результате чего погиб 42-летний мужчина. Также есть другие пострадавшие.

Читайте также В ВСУ отменили приказ о мобилизации скандального Насирова

На месте удара возник сильный пожар.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Об ударе сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Враг атаковал город ракетой. На месте удара возник масштабный пожар. Есть разрушения на территории гражданского объекта. Предварительно, трое пострадавших. Все детали выясняем", - говорится в сообщении.

Позже Лысак сообщил, что из-за ракетного удара погиб 42-летний мужчина.

Также мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что удар был нанесен по складу салфеток и памперсов.