РФ ударила ракетой по складу салфеток и памперсов в Днепре: на месте масштабный пожар, есть погибший
Очередная террористическая атака россиян
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Россия нанесла ракетный удар по Днепру, в результате чего погиб 42-летний мужчина. Также есть другие пострадавшие.
На месте удара возник сильный пожар.
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Об ударе сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"Враг атаковал город ракетой. На месте удара возник масштабный пожар. Есть разрушения на территории гражданского объекта. Предварительно, трое пострадавших. Все детали выясняем", - говорится в сообщении.
Позже Лысак сообщил, что из-за ракетного удара погиб 42-летний мужчина.
Также мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что удар был нанесен по складу салфеток и памперсов.
"Пид@ры влупили ракетой по складу салфеток и памперсов. Поэтому так сильно горит.
Никаких "офицеров НАТО" и "наемников". Я лично говорил с собственником.
Это - террор. Ничем неприкрытый террор… Они просто тупо лупят баллистикой по памперсам и детским площадкам", - написал Филатов в телеграм-канале.
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