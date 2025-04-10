Трамп поднял пошлины против Китая до 145%, - СМИ

10 апреля президент США Дональд Трамп повысил пошлины против Китая до 145%.

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Об этом информирует CNBC.

В сообщении говорится, что с 10 апреля американские тарифы на китайские товары составляют 145%, когда последний раз Трамп увеличил их 9 апреля.

Отмечается, что Вашингтон повысил пошлины против Китая на 20%, которые касаются фентанила.

Накануне США ввели 90-дневную паузу с пошлиной в 10% для государств, которые не ответили на повышение таможенных тарифов. В то же время для Китая тариф увеличен до 125%.

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Американские тарифы также коснулись Украины - на ее товары США введут 10-процентные пошлины.

Китай объявил, что введет 34-процентные пошлины на все американские товары в ответ.