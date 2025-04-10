  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трамп поднял пошлины против Китая до 145%, - СМИ
В тренде

Трамп поднял пошлины против Китая до 145%, - СМИ

Общие новости
Обновлено

Торговые войны Трампа продолжаются

Трамп поднял пошлины против Китая до 145%, - СМИ

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

10 апреля президент США Дональд Трамп повысил пошлины против Китая до 145%.

Читайте такжеГосдеп США резко отреагировал на попадание китайцев в плен ВСУ

Об этом информирует CNBC.

В сообщении говорится, что с 10 апреля американские тарифы на китайские товары составляют 145%, когда последний раз Трамп увеличил их 9 апреля.

Отмечается, что Вашингтон повысил пошлины против Китая на 20%, которые касаются фентанила.

Накануне США ввели 90-дневную паузу с пошлиной в 10% для государств, которые не ответили на повышение таможенных тарифов. В то же время для Китая тариф увеличен до 125%.

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Американские тарифы также коснулись Украины - на ее товары США введут 10-процентные пошлины.

Китай объявил, что введет 34-процентные пошлины на все американские товары в ответ.

По теме
yellow-arrow
Трамп надеется, что договориться о прекращении боевых действий удастся "относительно скоро"
yellow-arrow
Барселона, ПСЖ, Бавария. Эксперт оценил шансы команд в 1/4 финала Лиги чемпионов
yellow-arrow
Официально: Посол США в Украине Бриджит Бринк уходит с должности
Дональд Трамп война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Manowar (Харьков)
10.04.2025 в 23:07
Сумашедший идиот! Гоните его из Белого Дома!
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 3
avatar
Manowar (Харьков)
10.04.2025 в 23:07
Сумашедший идиот! Гоните его из Белого Дома!
Ответить
0
1
Hate_Hate (Ukraine )
10.04.2025 в 23:15
Трамп на этой схеме с пошлинами заработал десятки миллиардов, но вылазит Вася с Харькова и говорит что он сумасшедший. Проверим Васе на слово))))
Ответить
1
1
avatar
Баpceлиниуc
10.04.2025 в 23:34
Это сумасшедший идиот Ода из Жёлтого Дома.
 
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости