Официально: Посол США в Украине Бриджит Бринк уходит с должности

Бриджит Бринк уходит с должности посла Соединенных Штатов Америки в Украине. Эту информацию подтвердили в Государственном департаменте США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Госдепа США Тэмми Брюс.

"Она возвращается домой. Да. Так что это официально", - сказала Брюс.

В комментарии CNN представитель Госдепа объяснил отставку Бринк с должности посла в Украине длительным пребыванием в зоне боевых действий.

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"Она была послом там (в Украине - ред.) три года - это много для зоны боевых действий", - сказал он.

Чиновник отметил, что "война продолжается слишком долго".

"Настоящий вопрос - готовы ли россияне и украинцы сделать все необходимое, чтобы завершить эту войну", - добавил представитель Госдепа.