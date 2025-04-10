Официально: Посол США в Украине Бриджит Бринк уходит с должности
Отставку объяснили длительным пребыванием в зоне боевых действий
Getty Images / Global Images Ukraine
Бриджит Бринк уходит с должности посла Соединенных Штатов Америки в Украине. Эту информацию подтвердили в Государственном департаменте США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Госдепа США Тэмми Брюс.
"Она возвращается домой. Да. Так что это официально", - сказала Брюс.
В комментарии CNN представитель Госдепа объяснил отставку Бринк с должности посла в Украине длительным пребыванием в зоне боевых действий.
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"Она была послом там (в Украине - ред.) три года - это много для зоны боевых действий", - сказал он.
Чиновник отметил, что "война продолжается слишком долго".
"Настоящий вопрос - готовы ли россияне и украинцы сделать все необходимое, чтобы завершить эту войну", - добавил представитель Госдепа.
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