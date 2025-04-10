Трамп надеется, что договориться о прекращении боевых действий удастся "относительно скоро"
Очередные заявления президента США
Getty Images/Global Images Ukraine
США рассчитывают, что им относительно скоро удастся договориться с Украиной и Россией о прекращении боевых действий.
Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи со своим Кабмином.
"Мы надеемся, что нам удастся относительно скоро договориться с Россией и Украиной о прекращении боевых действий", - отметил Трамп.
Он назвал российско-украинскую войну "бессмысленной и ужасной вещью". Также президент в очередной раз повторил, что если бы он был при власти в 2022 году, то такой конфликт никогда бы не случился.
"Я думаю, мы остановим это. Мы должны начать действовать. Мы должны добиться этого. Мы должны двигаться быстрее", - добавил президент.
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