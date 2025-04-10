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Трамп надеется, что договориться о прекращении боевых действий удастся "относительно скоро"

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Трамп надеется, что договориться о прекращении боевых действий удастся "относительно скоро"

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

США рассчитывают, что им относительно скоро удастся договориться с Украиной и Россией о прекращении боевых действий.

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Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи со своим Кабмином.

"Мы надеемся, что нам удастся относительно скоро договориться с Россией и Украиной о прекращении боевых действий", - отметил Трамп.

Он назвал российско-украинскую войну "бессмысленной и ужасной вещью". Также президент в очередной раз повторил, что если бы он был при власти в 2022 году, то такой конфликт никогда бы не случился.

"Я думаю, мы остановим это. Мы должны начать действовать. Мы должны добиться этого. Мы должны двигаться быстрее", - добавил президент.

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Комментарии
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Баpceлиниуc
11.04.2025 в 00:04
Если Трамп не остановит войну, демократы его обсмеют и загрызут. Дональд Фредович, делай же, шо-нибудь.
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Комментарии 1
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Баpceлиниуc
11.04.2025 в 00:04
Если Трамп не остановит войну, демократы его обсмеют и загрызут. Дональд Фредович, делай же, шо-нибудь.
Ответить
0
0

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