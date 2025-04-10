Трамп надеется, что договориться о прекращении боевых действий удастся "относительно скоро"

США рассчитывают, что им относительно скоро удастся договориться с Украиной и Россией о прекращении боевых действий.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи со своим Кабмином.

"Мы надеемся, что нам удастся относительно скоро договориться с Россией и Украиной о прекращении боевых действий", - отметил Трамп.

Он назвал российско-украинскую войну "бессмысленной и ужасной вещью". Также президент в очередной раз повторил, что если бы он был при власти в 2022 году, то такой конфликт никогда бы не случился.

"Я думаю, мы остановим это. Мы должны начать действовать. Мы должны добиться этого. Мы должны двигаться быстрее", - добавил президент.