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Потери россиян в Украине уже превышают 930 тысяч - Генштаб

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Выбито за сутки 367 единиц техники

Потери россиян в Украине уже превышают 930 тысяч - Генштаб

Diego Herrera

Новина українською

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1210 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла в Украине 930210 военных.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 11.04. 25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 930210 (+1210) человек
  • танков - 10580 (+1)
  • боевых бронированных машин - 22048 (+15)
  • артиллерийских систем - 25043 (+61)
  • РСЗО - 1360 (+1)
  • средства ПВО - 1127 (+0)
  • самолетов - 370 (+0)
  • вертолетов - 335 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 32200 (+122)
  • крылатые ракеты - 3145 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 43679 (+165)
  • специальная техника - 3798 (+2)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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