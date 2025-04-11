Потери россиян в Украине уже превышают 930 тысяч - Генштаб
Выбито за сутки 367 единиц техники
Diego Herrera
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1210 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла в Украине 930210 военных.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 11.04. 25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 930210 (+1210) человек
- танков - 10580 (+1)
- боевых бронированных машин - 22048 (+15)
- артиллерийских систем - 25043 (+61)
- РСЗО - 1360 (+1)
- средства ПВО - 1127 (+0)
- самолетов - 370 (+0)
- вертолетов - 335 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 32200 (+122)
- крылатые ракеты - 3145 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 43679 (+165)
- специальная техника - 3798 (+2)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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