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Известно, на сколько времени британские войска могут быть размещены в Украине

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Немалый срок

Известно, на сколько времени британские войска могут быть размещены в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Великобритания может разместить в Украине свой военный контингент сроком на пять лет, пишет The Telegraph.

По данным издания, такие планы обсуждают с союзниками. Военное руководство Британии таким образом хочет помочь подготовить и восстановить украинскую армию, чтобы предотвратить новое вторжение России.

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Отмечается, что возможность того, что российский диктатор Владимир Путин решится атаковать западные силы в Украине на фоне текущего положения собственной армии и ее возможностей, французские военные планировщики считают "очень маловероятной".

Согласно плану, франко-британские "силы успокоения" помогли бы также защитить небо и море Украины.

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Украина Великобритания война с россией
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Александр Бураков
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