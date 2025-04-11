Известно, на сколько времени британские войска могут быть размещены в Украине
Немалый срок
Getty Images/Global Images Ukraine
Великобритания может разместить в Украине свой военный контингент сроком на пять лет, пишет The Telegraph.
По данным издания, такие планы обсуждают с союзниками. Военное руководство Британии таким образом хочет помочь подготовить и восстановить украинскую армию, чтобы предотвратить новое вторжение России.
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Отмечается, что возможность того, что российский диктатор Владимир Путин решится атаковать западные силы в Украине на фоне текущего положения собственной армии и ее возможностей, французские военные планировщики считают "очень маловероятной".
Согласно плану, франко-британские "силы успокоения" помогли бы также защитить небо и море Украины.
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