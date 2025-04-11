Россия запустила почти 40 дронов и одну ракету по Украине. Как справилось ПВО?

В течение текущих и за минувшие сутки противник атаковал баллистической ракетой (по г. Днепр) и 39-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 24 шахедов и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. 13 вражеских БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие российской атаки пострадали Днепропетровская, Донецкая и Житомирская области.