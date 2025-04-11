Еще системы ПВО IRIS-T и десятки ракет для Patriot. Германия анонсировала новый пакет помощи Украине

Украина получит от Германии новый пакет военной помощи. В него войдут четыре системы ПВО Iris-T, а также ракеты к системе ПВО Patriot.

Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Наша надежная поддержка продолжается. Вчера я смог объявить, что за последние несколько дней мы смогли предоставить 30 дополнительных управляемых ракет Patriot из наших собственных запасов для систем Patriot, которые мы уже доставили в Украину. Мы хотим внести свой вклад в то, чтобы Кривой Рог не повторился", - сказал Писториус.

В рамках новой помощи Германия выделит:

4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T с 300 управляемыми ракетами;

15 основных боевых танков Leopard 1A5;

300 разведывательных беспилотников;

120 ПЗРК;

14 артиллерийских систем;

100 радаров наземного наблюдения;

30 управляемых ракет PATRIOT;

25 боевых машин пехоты Marder;

100 тысяч боеприпасов.

В этом году на поддержку Украины ФРГ выделила около 7 миллиардов евро.

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Ранее стало известно, что Великобритания и Норвегия вместе предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 450 млн фунтов стерлингов (примерно $580 млн).