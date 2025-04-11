Еще системы ПВО IRIS-T и десятки ракет для Patriot. Германия анонсировала новый пакет помощи Украине
Акцент на противовоздушную оборону
DPA
Украина получит от Германии новый пакет военной помощи. В него войдут четыре системы ПВО Iris-T, а также ракеты к системе ПВО Patriot.
Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Наша надежная поддержка продолжается. Вчера я смог объявить, что за последние несколько дней мы смогли предоставить 30 дополнительных управляемых ракет Patriot из наших собственных запасов для систем Patriot, которые мы уже доставили в Украину.
Мы хотим внести свой вклад в то, чтобы Кривой Рог не повторился", - сказал Писториус.
В рамках новой помощи Германия выделит:
- 4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T с 300 управляемыми ракетами;
- 15 основных боевых танков Leopard 1A5;
- 300 разведывательных беспилотников;
- 120 ПЗРК;
- 14 артиллерийских систем;
- 100 радаров наземного наблюдения;
- 30 управляемых ракет PATRIOT;
- 25 боевых машин пехоты Marder;
- 100 тысяч боеприпасов.
В этом году на поддержку Украины ФРГ выделила около 7 миллиардов евро.
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Ранее стало известно, что Великобритания и Норвегия вместе предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 450 млн фунтов стерлингов (примерно $580 млн).
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