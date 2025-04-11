Экс-динамовец стал тренером медиакоманды, за которую выступают Алиев и Милевский

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Яшкин назначен главным тренером медиафутбольной команды "IGNIS". Об этом сообщили в Instagram клуба.

"Рады приветствовать в команде, уверены с вами IGNIS получит желанные трофеи", - говорится в публикации.

В качестве игрока 49-летний Яшкин выступал за киевские "Динамо" и "Арсенал", латвийские "Динабург" и "Даугава", а также "Черноморец" и "Ирпень" Гореничи. После завершения карьеры он с 2014-го по 2022 гг. работал в академии "бело-синих", после чего переехал во Львов, где начинал в молодежной системе "Руха", а последние два сезона был ассистентом наставника первой команды Виталия Пономарева.

Напомним, что в составе "IGNIS" выступают бывшие звезды киевского "Динамо" Александр Алиев и Артем Милевский.