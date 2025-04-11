Сибига рассказал, как Россия ответила на предложение о полном перемирии
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После предложения США по установлению режима прекращения огня, враг запустил за месяц 70 ракет и тысячи "шахедов".
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Сегодня проходит ровно месяц с того момента, как Россия отказалась принять предложенное Соединенными Штатами полное временное прекращение огня. Украина согласилась на такое предложение. Безоговорочно.
С 11 марта по 11 апреля Россия выпустила по Украине почти 70 ракет различных типов, более 2200 беспилотников "Shahed" и более 6000 управляемых авиабомб. Это был ответ России на мирные предложения.
Россия - единственное препятствие на пути к миру и единственный источник этой войны. Нам не нужно ждать еще месяц, чтобы усилить давление на Москву. Россия должна почувствовать настоящую силу, чтобы начать серьезно относиться к миру", - написал Сибига в X.
Ранее стало известно, что сегодня спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прилетел в Россию для встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
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