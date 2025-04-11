Сибига рассказал, как Россия ответила на предложение о полном перемирии

После предложения США по установлению режима прекращения огня, враг запустил за месяц 70 ракет и тысячи "шахедов".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Сегодня проходит ровно месяц с того момента, как Россия отказалась принять предложенное Соединенными Штатами полное временное прекращение огня. Украина согласилась на такое предложение. Безоговорочно.

С 11 марта по 11 апреля Россия выпустила по Украине почти 70 ракет различных типов, более 2200 беспилотников "Shahed" и более 6000 управляемых авиабомб. Это был ответ России на мирные предложения.

Россия - единственное препятствие на пути к миру и единственный источник этой войны. Нам не нужно ждать еще месяц, чтобы усилить давление на Москву. Россия должна почувствовать настоящую силу, чтобы начать серьезно относиться к миру", - написал Сибига в X.