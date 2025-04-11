Без оптимизма. Министр обороны Германии сделал тревожное заявление о мире в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус считает мир в Украине недостижимым в ближайшем будущем.

"Учитывая продолжающуюся агрессию России против Украины, должны признать, что мир в Украине сейчас имеет недостижимый вид в ближайшей перспективе. Мы гарантируем, что Украина и в дальнейшем будет получать нашу общую военную поддержку.

Россия должна понять, что Украина способна продолжать борьбу, и мы будем ее поддерживать", - цитирует Писториуса Reuters.