Без оптимизма. Министр обороны Германии сделал тревожное заявление о мире в Украине
Все зашло в тупик
Getty Images/Global Images Ukraine
Министр обороны Германии Борис Писториус считает мир в Украине недостижимым в ближайшем будущем.
"Учитывая продолжающуюся агрессию России против Украины, должны признать, что мир в Украине сейчас имеет недостижимый вид в ближайшей перспективе. Мы гарантируем, что Украина и в дальнейшем будет получать нашу общую военную поддержку.
Россия должна понять, что Украина способна продолжать борьбу, и мы будем ее поддерживать", - цитирует Писториуса Reuters.
Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, европейские страны уже выделили более 23 млрд евро на военную помощь Украине в этом году. Это превышает сумму прошлого года.
Читайте такжеЕще системы ПВО IRIS-T и десятки ракет для Patriot. Германия анонсировала новый пакет помощи Украине
Популярное сейчас
- Сибига рассказал, как Россия ответила на предложение о полном перемирии
- Победа Челси, ничьи Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма, признание для Довбика в Серии А. Главные новости за 10 апреля
- В Трабзонспоре задумались о продаже украинца, – Kuzey Ekspres
- Пекин резко отреагировал на заявление Зеленского о китайцах, воюющих на стороне РФ
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения