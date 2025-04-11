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Без оптимизма. Министр обороны Германии сделал тревожное заявление о мире в Украине

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Все зашло в тупик

Без оптимизма. Министр обороны Германии сделал тревожное заявление о мире в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Министр обороны Германии Борис Писториус считает мир в Украине недостижимым в ближайшем будущем.

"Учитывая продолжающуюся агрессию России против Украины, должны признать, что мир в Украине сейчас имеет недостижимый вид в ближайшей перспективе. Мы гарантируем, что Украина и в дальнейшем будет получать нашу общую военную поддержку.

Россия должна понять, что Украина способна продолжать борьбу, и мы будем ее поддерживать", - цитирует Писториуса Reuters.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, европейские страны уже выделили более 23 млрд евро на военную помощь Украине в этом году. Это превышает сумму прошлого года.

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