Украина получит рекордную помощь от Рамштайна

На заседании в формате Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" объявили о рекордном объеме помощи Украине - более 21 млрд евро (23.85 млрд долларов).



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Об этом сказал министр обороны Великобритании Джон Хили.

"Новые обязательства, которые были объявлены сегодня во время контактной группы по вопросам обороны Украины, равны 21 млрд евро. Это рекордное увеличение финансирования Украины. И мы также оказываем поддержку бойцам на линии фронта", - отметил Хили.

Также на заседании "Рамштайн" Германия объявила о создании "коалиции РЭБ". Она должна выполнять следующие задачи: