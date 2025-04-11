Украина получит рекордную помощь от Рамштайна
Огромная сумма
Getty Images/Global Images Ukraine
На заседании в формате Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" объявили о рекордном объеме помощи Украине - более 21 млрд евро (23.85 млрд долларов).
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Об этом сказал министр обороны Великобритании Джон Хили.
"Новые обязательства, которые были объявлены сегодня во время контактной группы по вопросам обороны Украины, равны 21 млрд евро. Это рекордное увеличение финансирования Украины. И мы также оказываем поддержку бойцам на линии фронта", - отметил Хили.
Также на заседании "Рамштайн" Германия объявила о создании "коалиции РЭБ". Она должна выполнять следующие задачи:
- обеспечение собственной коммуникации;
- разведка и нарушение коммуникаций противника;
- защита от дронов;
- эффективность систем вооружения.
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