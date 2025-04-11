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Украина получит рекордную помощь от Рамштайна

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Огромная сумма

Украина получит рекордную помощь от Рамштайна

Getty Images/Global Images Ukraine

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На заседании в формате Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" объявили о рекордном объеме помощи Украине - более 21 млрд евро (23.85 млрд долларов).

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Об этом сказал министр обороны Великобритании Джон Хили.

"Новые обязательства, которые были объявлены сегодня во время контактной группы по вопросам обороны Украины, равны 21 млрд евро. Это рекордное увеличение финансирования Украины. И мы также оказываем поддержку бойцам на линии фронта", - отметил Хили.

Также на заседании "Рамштайн" Германия объявила о создании "коалиции РЭБ". Она должна выполнять следующие задачи:

  • обеспечение собственной коммуникации;
  • разведка и нарушение коммуникаций противника;
  • защита от дронов;
  • эффективность систем вооружения.
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Украина Рамштайн Великобритания война с россией
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Источник:
nato.int
Опубликовал: Александр Бураков
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