"Это их дело". Милевский отреагировал на троллинг Пятова в адрес Ярмоленко
Артем не видит смысла в обсуждении этого пранка
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
На днях "Шахтер" опубликовал видео, на котором тренер вратарей Андрей Пятов и Амиль Насиров из группы "Курган & Agregat" высмеивают скандальный разговор вингера "Динамо" Андрея Ярмоленко с юным болельщиком. После чего донецкий клуб начал продажу футболок с изображением Пятова и надписью "Я Кучерявый".
На троллинг "горняков" отреагировал бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский.
"Что касается стеба Андрея Пятова, то я вообще не хочу это комментировать. Мне не интересно все это обсуждать.
Пятов – нормальный парень. Не понимаю, зачем они захотели сделать этот пранк. Это их дело", - сказал Милевский.
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