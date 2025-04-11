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Китай повышает пошлины для США до 125%

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Ответ Китая Трампу

Китай повышает пошлины для США до 125%

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Китай увеличил пошлины на американские товары до 125% в ответ на действия Дональда Трампа.

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Об этом говорится в сообщении Таможенно-тарифной комиссии Государственного совета Китая.

Новые пошлины вступят в силу с 12 апреля.

"Введение США аномально высоких тарифов в отношении Китая является серьезным нарушением международных экономических и торговых правил, а также нарушением основных экономических законов и здравого смысла, и является исключительно односторонней практикой запугивания и принуждения.

С одобрения Государственного совета, начиная с 12 апреля 2025 года, будут скорректированы меры тарифов на импорт", - говорится в сообщении китайского регулятора.

Скорректированные пошлины вырастут с 84% до 125%.

Китай также отметил, что не будет обращать внимания на будущие повышения пошлин со стороны США, поскольку имеющийся сегодня уровень делает невозможным импорт или экспорт товаров из США.

Напомним, что 10 апреля президент США Дональд Трамп повысил пошлины против Китая до 145%.

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