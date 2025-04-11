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Спецпосланники Трампа и Путина провели встречу в Санкт-Петербурге.

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Стив Виткофф прилетел в Петербург

Спецпосланники Трампа и Путина провели встречу в Санкт-Петербурге.

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Спецпосланники лидеров США и РФ 11 апреля провели встречу в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает российские СМИ.

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Специальный посланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф и спецпредставитель правителя РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в пятницу провели встречу в Санкт-Петербурге.

Встреча прошла в отеле "Гранд-Европа". Детали обсуждений пока не сообщают.

Это уже третья встреча Виткоффа с Путиным или его приближенными на фоне попыток администрации Трампа добиться урегулирования войны России против Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков ранее не стал отвечать на вопрос о том, планируется ли встреча Виткоффа с Путиным.

10 апреля США и Россия обменялись заложниками, среди освобожденных женщина, задонатившая в поддержку Украины.

Кроме того, делегации США и России 10 апреля встретились в Стамбуле для переговоров по дипмиссиям.

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