Спецпосланники Трампа и Путина провели встречу в Санкт-Петербурге.
Стив Виткофф прилетел в Петербург
фото из свободных источников
Спецпосланники лидеров США и РФ 11 апреля провели встречу в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщает российские СМИ.
Специальный посланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф и спецпредставитель правителя РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в пятницу провели встречу в Санкт-Петербурге.
Встреча прошла в отеле "Гранд-Европа". Детали обсуждений пока не сообщают.
Это уже третья встреча Виткоффа с Путиным или его приближенными на фоне попыток администрации Трампа добиться урегулирования войны России против Украины.
Спикер Кремля Дмитрий Песков ранее не стал отвечать на вопрос о том, планируется ли встреча Виткоффа с Путиным.
10 апреля США и Россия обменялись заложниками, среди освобожденных женщина, задонатившая в поддержку Украины.
Кроме того, делегации США и России 10 апреля встретились в Стамбуле для переговоров по дипмиссиям.
Популярное сейчас
- Сибига рассказал, как Россия ответила на предложение о полном перемирии
- Известно, на сколько времени британские войска могут быть размещены в Украине
- Победа Челси, ничьи Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма, признание для Довбика в Серии А. Главные новости за 10 апреля
- Украина хочет купить оружия у США - Зеленский
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны