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"Горд представлять Россию", - украинский боец UFC объявил о смене гражданства

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Предатель Никита Крылов объявил о смене гражданства

"Горд представлять Россию", - украинский боец UFC объявил о смене гражданства

Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боец в полутяжелом весе Никита Крылов, уроженец Луганщины, заявил о смене гражданства на российское накануне боя против американца Доминика Рейеса в рамках UFC.

Об этом он заявил на пресс-конференции, его цитирует "MMA Fighting".

"До предыдущего боя я просил указать город Кисловодск, Россия. Потому что уже длительное время живу в этом городе и могу его представлять. То, что долгое время не было флага, было связано скорее с тем, что основным местом моего проживания был Донецк. А как мы знаем, на политической арене по этому поводу много дискуссий. И не все понимают, кому он принадлежит. Поэтому я предпочитал выступать без флага Сейчас я думаю, что для меня хорошо, что рядом с моим именем стоит Россия. Я горд тем, что представляю Россию", - сказал предатель.

Отметим, что Крылов родом из Хрустального (Красный Луч), Луганская область. До 2022 года выступал в ММА под украинским флагом, но после начала полномасштабного вторжения российской армии выступал под "нейтральным" флагом.

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Крылов неоднократно высказывался в поддержку "ЛНР" и "ДНР" и желал получить их паспорт.

"Считал и считаю себя россиянином, а где ты живешь - в Украине, Беларуси или России - не так уж и важно. У меня украинский паспорт, и меня это вполне устраивает и не напрягает. А если наши республики будут признаны, появятся паспорта "ДНР" и "ЛНР", то при таком развитии событий я первым буду стоять в очереди за этим паспортом", - заявлял ранее он.

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1 голосов
Комментарии
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Не дармоед (Запорожье)
11.04.2025 в 19:28
Где гнездо этих п@даров? От куда в Украине столько говнища.
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0
1
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Комментарии 5
Не дармоед (Запорожье)
11.04.2025 в 19:28
Где гнездо этих п@даров? От куда в Украине столько говнища.
Ответить
0
1
Весела Дача (Кривий Ріг)
11.04.2025 в 19:26
Гомосексуал звичайний
Ответить
1
0
ACB (Чернигов)
11.04.2025 в 19:18
Чмо
Ответить
1
0
Лекарь (село Дарниця)
11.04.2025 в 18:57
Донецькі, вони такі...
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0
3
sasha popov (Новомосковськ)
11.04.2025 в 18:47
Даже слово УБЛЮДОК не подходит
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1
0

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