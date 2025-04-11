Украинский боец в полутяжелом весе Никита Крылов, уроженец Луганщины, заявил о смене гражданства на российское накануне боя против американца Доминика Рейеса в рамках UFC.

Об этом он заявил на пресс-конференции, его цитирует "MMA Fighting".

"До предыдущего боя я просил указать город Кисловодск, Россия. Потому что уже длительное время живу в этом городе и могу его представлять. То, что долгое время не было флага, было связано скорее с тем, что основным местом моего проживания был Донецк. А как мы знаем, на политической арене по этому поводу много дискуссий. И не все понимают, кому он принадлежит. Поэтому я предпочитал выступать без флага Сейчас я думаю, что для меня хорошо, что рядом с моим именем стоит Россия. Я горд тем, что представляю Россию", - сказал предатель.

Отметим, что Крылов родом из Хрустального (Красный Луч), Луганская область. До 2022 года выступал в ММА под украинским флагом, но после начала полномасштабного вторжения российской армии выступал под "нейтральным" флагом.

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Крылов неоднократно высказывался в поддержку "ЛНР" и "ДНР" и желал получить их паспорт.