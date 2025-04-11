Трамп: Россия должна шевелиться
Очередные заявления Трампа перед встречей Уиткоффа с Путиным
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна начать двигаться для завершения "бессмысленной войны" против Украины.
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
"Россия должна начать действовать. Слишком много людей погибает, тысячи каждую неделю, в ужасной и бессмысленной войне - войне, которой не должно было произойти, и не произошло бы, если бы я был президентом!" - подчеркнул американский президент.
В то же время Трамп не уточнил, каких именно действий он ожидает от РФ.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф отправился в Россию, где проведет встречу с диктатором Владимиром Путиным.
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