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Трамп: Россия должна шевелиться

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Очередные заявления Трампа перед встречей Уиткоффа с Путиным

Трамп: Россия должна шевелиться

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна начать двигаться для завершения "бессмысленной войны" против Украины.

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Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Россия должна начать действовать. Слишком много людей погибает, тысячи каждую неделю, в ужасной и бессмысленной войне - войне, которой не должно было произойти, и не произошло бы, если бы я был президентом!" - подчеркнул американский президент.

В то же время Трамп не уточнил, каких именно действий он ожидает от РФ.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф отправился в Россию, где проведет встречу с диктатором Владимиром Путиным.

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Комментарии
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Баpceлиниуc
11.04.2025 в 19:56
Всё правильно Трампуша, дави этого плешивого карлика, дави! В правительстве России очень сильное проамериканское лобби, а дети российских олигархов и министров живут и учатся в США и приезжать в Россию не собираются, им и в Штатах неплохо живётся, но это пока...
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Комментарии 4
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Баpceлиниуc
11.04.2025 в 19:56
Всё правильно Трампуша, дави этого плешивого карлика, дави! В правительстве России очень сильное проамериканское лобби, а дети российских олигархов и министров живут и учатся в США и приезжать в Россию не собираются, им и в Штатах неплохо живётся, но это пока...
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
11.04.2025 в 19:41
Импотент политический.видимо и не политический тоже
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0
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
11.04.2025 в 19:38
Та ти шо???
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kuko (Lviv)
11.04.2025 в 19:31
..бла-бла-бла...
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