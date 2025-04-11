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"Война не закончена", - Стефанчук заявил, что военное положение и мобилизация будут продолжены

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Обновлено

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук

"Война не закончена", - Стефанчук заявил, что военное положение и мобилизация будут продолжены

Фото: Верховна Рада України

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Украине продолжат военное положение и мобилизацию.

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Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Reuters.

"Мне кажется, что украинский парламент поддержит в очередной раз и продолжение военного положения, и продолжение мобилизации в Украине, потому что война не завершена, война продолжается", - сказал Стефанчук.

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Спикер парламента рассказал, что настроен поддерживать демократию, даже если США и Россия давят на Киев, чтобы провести выборы на пост президента.

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
11.04.2025 в 21:35
Они все вывезли своих детей, поэтому военный стан могут продолжать до бесконечности, у них всё прекрасно
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Комментарии 4
Matachorros (Chicago)
11.04.2025 в 21:35
Они все вывезли своих детей, поэтому военный стан могут продолжать до бесконечности, у них всё прекрасно
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0
0
alex.belogubko (одесса)
11.04.2025 в 21:20
собирай депутатский десант --всех на фронт покажите пример и своих детей прихватите
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0
0
avatar
Баpceлиниуc
11.04.2025 в 20:42
А у стефанчука есть дети?
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0
2
djumba (Мелитополь)
11.04.2025 в 21:34
Есть, в Польше) Только тсс))
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