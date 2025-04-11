"Война не закончена", - Стефанчук заявил, что военное положение и мобилизация будут продолжены

В Украине продолжат военное положение и мобилизацию.

Читайте также Стефанчук: Гарантии безопасности могут быть скрыты в тексте соглашения с США

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Reuters.

"Мне кажется, что украинский парламент поддержит в очередной раз и продолжение военного положения, и продолжение мобилизации в Украине, потому что война не завершена, война продолжается", - сказал Стефанчук.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Спикер парламента рассказал, что настроен поддерживать демократию, даже если США и Россия давят на Киев, чтобы провести выборы на пост президента.