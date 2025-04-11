"Война не закончена", - Стефанчук заявил, что военное положение и мобилизация будут продолжены
Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук
Фото: Верховна Рада України
В Украине продолжат военное положение и мобилизацию.
Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Reuters.
"Мне кажется, что украинский парламент поддержит в очередной раз и продолжение военного положения, и продолжение мобилизации в Украине, потому что война не завершена, война продолжается", - сказал Стефанчук.
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Спикер парламента рассказал, что настроен поддерживать демократию, даже если США и Россия давят на Киев, чтобы провести выборы на пост президента.
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Matachorros (Chicago)
11.04.2025 в 21:35
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