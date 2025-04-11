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Лучше поздно, чем никогда. Зеленский ввел санкции против "теневого флота" РФ и пропагандистов

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Новые санкции от президента Украины

Лучше поздно, чем никогда. Зеленский ввел санкции против "теневого флота" РФ и пропагандистов

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 11 апреля 2025 года о введении санкций против российских пропагандистов, а также против деятельности "теневого флота" РФ.

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Указы появились на сайте президента.

Согласно указу №229/2025, санкции введены против 59 физических лиц (57 россиян и двое граждан Китая).

Другим указом №230/2025, вводятся санкции против 18 юридических лиц, которые преимущественно зарегистрированы в России и занимаются информационной деятельностью.

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Согласно другому приложению к указу под санкции попали еще 71 человек. В этом списке есть как россияне, так и украинцы, преимущественно имеющие отношение к медиа. В частности Вадим Карасев, Александр Шелест, Александр Сладков, Андрей Норкин, а также продюсер Юрий Бардаш.

В своем телеграм-канале Зеленский указал, что санкции введены против пропагандистов, а также против "теневого флота" РФ.

"Новые санкционные шаги. Усиливаем давление на пропагандистов войны и тех, кто оправдывает Россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского "теневого флота". Соответствующие указы уже на сайте", - написал президент.

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