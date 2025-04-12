Шахтер громит ЛНЗ, Салах остается в Ливерпуле. Главные новости за 11 апреля

В первом матче 24 тура "Шахтер" легко справился с ЛНЗ. Фактически игра была сделана в первые 20 минут - Марлон оформил дубль, и после его прострела Дайко срезал мяч в собственные ворота. ЛНЗ смог отыграть один гол в конце встречи (Салиху), но затем пропустил четвертый (Траоре). Для ЛНЗ это было пятое поражение в последних семи турах, "Шахтер" на день приблизился к "Динамо" и "Александрии".

Все же договорились. Новое соглашение с лидером атаки "красных" рассчитано на два сезона, до лета 2027 года. 32-летний Салах забил за "Ливерпуль" 243 гола в 394 матчах после перехода из "Ромы" в 2017 году. В сезоне 2024/25 Мохамед уже отметился 32 забитыми мячами (из них 27 - в АПЛ), а также отдал 22 результативные передачи. Отметим, что за период своего пребывания в "Ливерпуле" Салах стал обладателем восьми титулов. Среди них - Лига чемпионов и английская Премьер-лига.

Деклан Райс признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Полузащитник "Арсенала" сделал дубль в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала", забив оба гола со штрафных ударов. Кроме Райса, на эту награду также претендовали: Хвича Кварацхелия ("ПСЖ"), Роберт Левандовский ("Барселона") и Алессандро Бастони ("Интер").

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Легендарный аргентинский вингер Лионель Месси продлит свой контракт с клубом МЛС "Интер Майами". Об этом сообщил журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн. Действующее соглашение 37-летнего футболиста завершается в конце 2025 года. Однако, руководство "Интер Майами" близко к достижению договоренности о продлении сотрудничества с аргентинцем еще на один год.

В пятницу, 11 апреля, состоялся поединок отборочного раунда чемпионата Европы по футзалу, в котором встречались сборные Украины и Кипра. Матч прошел в польском Кошалине на арене "Hala Widowiskowo-Sportowa". Это был предпоследний матч в квалификации на Евро-2026. Поединок против аутсайдера нашей команде удался - 11:1. Чуть позже наш главный конкурент, Румыния, уступила Германии, и это гарантировало Украине путевку на европейское первенство.