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Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько оккупантов уничтожили Силы обороны за минувшие сутки?

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Почти три сотни пораженной техники

Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько оккупантов уничтожили Силы обороны за минувшие сутки?

Генштаб ЗСУ у Фейсбук

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали и ранили 1240 россиян. Кроме этого, было уничтожено 275 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 931450 (+1240 за минувшие сутки) человек,
  • танков ‒ 10591 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22055 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 26092 (+49) ед,
  • РСЗО – 1362 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 1127 (+0) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 32278 (+78),
  • крылатых ракет ‒ 3145 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 43807 (+128) ед,
  • специальной техники – 3798 (+0).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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