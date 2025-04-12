Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько оккупантов уничтожили Силы обороны за минувшие сутки?
Почти три сотни пораженной техники
Генштаб ЗСУ у Фейсбук
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали и ранили 1240 россиян. Кроме этого, было уничтожено 275 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 931450 (+1240 за минувшие сутки) человек,
- танков ‒ 10591 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22055 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 26092 (+49) ед,
- РСЗО – 1362 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 1127 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 32278 (+78),
- крылатых ракет ‒ 3145 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 43807 (+128) ед,
- специальной техники – 3798 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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