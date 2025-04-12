Россияне ночью атаковали Украину 88 дронами. Со скольки справилась ПВО?
Пять регионов получили повреждения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 11 на 12 апреля российская армия атаковала Украину с воздуха. Для этого они использовали 88 БпЛА, в которые входили ударные дроны типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.
Они были запущены сразу с трех направлений на территории РФ: Миллерово, Курск и Приморско-Ахтарск.
“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 56 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.
24 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ПС ВСУ.
Пять регионов пострадали в результате этой атаки: Харьковщина, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина и Донетчина.
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