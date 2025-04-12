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Переговоры по завершению войны: Трамп разочарован Россией и Украиной – Белый дом

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Однако президент США не использовал еще все рычаги влияния

Переговоры по завершению войны: Трамп разочарован Россией и Украиной – Белый дом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Дональд Трамп разочарован как Россией, так и Украиной в переговорном процессе по завершению войны. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Я думаю, что президент четко дал понять, что он постоянно испытывал разочарование обеими сторонами этого конфликта и он хочет, чтобы эта борьба закончилась, он хочет, чтобы война закончилась", – сказала Левитт на брифинге.

Также она подчеркнула, что целью пребывания спецпредставителя президента США Стива Виткоффа в России являются прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по прекращению огня между РФ и Украиной и заключению мирного соглашения.

Администрация Трампа считает, что у них есть рычаги влияния на переговоры о мирном соглашении, однако их только планируют использовать. Президент решительно настроен довести дело до конца.

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Украина Россия Белый дом Дональд Трамп война с россией
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Источник:
Forbes
Опубликовал: Максим Кучер
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