Переговоры по завершению войны: Трамп разочарован Россией и Украиной – Белый дом
Однако президент США не использовал еще все рычаги влияния
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп разочарован как Россией, так и Украиной в переговорном процессе по завершению войны. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
"Я думаю, что президент четко дал понять, что он постоянно испытывал разочарование обеими сторонами этого конфликта и он хочет, чтобы эта борьба закончилась, он хочет, чтобы война закончилась", – сказала Левитт на брифинге.
Также она подчеркнула, что целью пребывания спецпредставителя президента США Стива Виткоффа в России являются прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по прекращению огня между РФ и Украиной и заключению мирного соглашения.
Администрация Трампа считает, что у них есть рычаги влияния на переговоры о мирном соглашении, однако их только планируют использовать. Президент решительно настроен довести дело до конца.
Популярное сейчас
- Кривбасс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Беларусь вышла на футзальное Евро, где должна сыграть и Украина
- В Полтаве считают, что команда уступила Эпицентру из-за судейской ошибки
- Генштаб после заявлений Сырского о наступлении россиян призвал украинцев не паниковать
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны