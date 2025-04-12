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В ВСУ сообщили о гибели 26-летнего пилота F-16

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Вечная память Герою

В ВСУ сообщили о гибели 26-летнего пилота F-16

Фото: Офіс Президента України

Новина українською

Воздушные Силы ВСУ на своих официальных аккаунтах в соцсетях сообщили о гибели 26-летнего пилота Павла Иванова.

Он отошел в засветы сегодня, 12 апреля 2025, во время выполнения боевого задания на самолете F-16.

"Выражаем глубокие соболезнования семье Павла. Он погиб в бою, защищая родную землю от оккупантов...

Сегодня пилоты F-16 ежедневно выполняют боевые задания на разных направлениях в невероятно сложных условиях, осуществляя истребительное прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по вражеским объектам.

Украинские пилоты работают и максимум человеческих и технических возможностей каждый раз рискуя своей жизнью во время выполнения боевых задач. Павел был одним из них! – говорится в сообщении ПС ВСУ.

Также прессслужба Воздушных Сил добавила, что межведомственная комиссия, которая уже начала свою работу, устанавливает все обстоятельства трагедии.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Баpceлиниуc
12.04.2025 в 15:50
Павел ИВАНОВ... воевал против РУССКИХ... Покойся с миром Павел.
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Комментарии 1
avatar
Баpceлиниуc
12.04.2025 в 15:50
Павел ИВАНОВ... воевал против РУССКИХ... Покойся с миром Павел.
Ответить
0
0

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