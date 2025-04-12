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Похож на Алиева. Полиция в Киеве задержала предварительно пьяного водителя Mercedes. ВИДЕО

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Похож на Алиева. Полиция в Киеве задержала предварительно пьяного водителя Mercedes. ВИДЕО

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Телеграм-канал "dtp.kiev.ua ВОЙНА" опубликовал видео, на котором полиция задерживает в Киеве предварительно нетрезвого водителя Mercedes. Он очень похож на известного бывшего футболиста Александра Алиева.

После задержания мужчины на полицейское авто залезла неизвестная женщина (блондинка). Ее тоже задержали.

Напомним, сейчас Алиев выступает за медиафутбольную команду "IGNIS". В этой же команде играет Артем Милевский.

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Александр Алиев
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Источник:
dtp.kiev.ua ВОЙНА
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Zapp Brannigan (Київ)
12.04.2025 в 18:01
А він демобілізувався вже чи що?
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Комментарии 2
Zapp Brannigan (Київ)
12.04.2025 в 18:01
А він демобілізувався вже чи що?
Ответить
0
0
Saveliy (Киев)
12.04.2025 в 17:50
відмажуть алканавта
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0
0

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