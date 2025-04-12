Похож на Алиева. Полиция в Киеве задержала предварительно пьяного водителя Mercedes. ВИДЕО
Ничего нового
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Телеграм-канал "dtp.kiev.ua ВОЙНА" опубликовал видео, на котором полиция задерживает в Киеве предварительно нетрезвого водителя Mercedes. Он очень похож на известного бывшего футболиста Александра Алиева.
После задержания мужчины на полицейское авто залезла неизвестная женщина (блондинка). Ее тоже задержали.
Схожий на Алієва влаштував у Києві ДТП pic.twitter.com/t4lzK87R3V— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) April 12, 2025
Напомним, сейчас Алиев выступает за медиафутбольную команду "IGNIS". В этой же команде играет Артем Милевский.
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Источник:dtp.kiev.ua ВОЙНА
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Zapp Brannigan (Київ)
12.04.2025 в 18:01
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