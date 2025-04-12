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"Где я пьян?": Алиев вышел на связь после задержания

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"Где я пьян?": Алиев вышел на связь после задержания

Фото: Instagram

Новина українською

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев опубликовал видео, где он комментирует свое задержание полицией за якобы вождение в нетрезвом состоянии.

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"Всем хорошего вечера! Где я пьян, скажите? То, что пишут, что я пьян. Я на том же месте. Нормально, адекватно. А почему вы решили, что я пьян? Вот вы пишете.

Вы, блядь, недоразумение. Все со мной хорошо, все со мной нормально. Мы разобрались - и все прекрасно. Так что не пишите всякую х***ю. Пьяный я, не пьяный, б***ь", - сказал Алиев.

Напомним, сейчас Алиев выступает за медиафутбольную команду "IGNIS". В этой же команде играет Артем Милевский.

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Александр Алиев
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Источник:
Олександр Алієв
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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UKR 777
12.04.2025 в 19:08
варешку бы завалил, большой воин
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Комментарии 1
UKR 777
12.04.2025 в 19:08
варешку бы завалил, большой воин
Ответить
0
0

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