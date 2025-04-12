"Где я пьян?": Алиев вышел на связь после задержания
Отпустили?
Фото: Instagram
Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев опубликовал видео, где он комментирует свое задержание полицией за якобы вождение в нетрезвом состоянии.
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"Всем хорошего вечера! Где я пьян, скажите? То, что пишут, что я пьян. Я на том же месте. Нормально, адекватно. А почему вы решили, что я пьян? Вот вы пишете.
Вы, блядь, недоразумение. Все со мной хорошо, все со мной нормально. Мы разобрались - и все прекрасно. Так что не пишите всякую х***ю. Пьяный я, не пьяный, б***ь", - сказал Алиев.
Напомним, сейчас Алиев выступает за медиафутбольную команду "IGNIS". В этой же команде играет Артем Милевский.
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Источник:Олександр Алієв
Опубликовал: Виктор Иванчук
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12.04.2025 в 19:08
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