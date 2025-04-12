Нецензурно выражались и агрессивно себя вели. Патрульная полиция Киева дала разъяснения по ситуации с Алиевым и его знакомой
Дальше дело за судом
Фото: Патрульна поліція Києва
Партульная полиция Киева опубликовала разъяснение относительно происшествия, которое случилось в Соломенском районе. Напомним, был задержан известный бывший футболист Александр Алиев.
Предполагалось, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Однако потом Алиев заявил, что не был пьян.
"Патрулируя на бульваре Чоколовском, инспекторы остановили за нарушение ПДД водителя автомобиля Mercedes.
Общаясь с патрульными, водитель и пассажирка нецензурно выражались и агрессивно себя вели. На законное требование полицейских прекратить противоправные действия - не реагировали. Кроме того, у водителя мы обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина категорически отказался и вместе с пассажиркой продолжал нарушать общественный порядок.
Мы сообщили, что они будут задержаны и доставлены в полицейский участок для составления соответствующих административных материалов. Чтобы помешать действиям полицейских, пассажирка залезла на служебный автомобиль.
Обоих граждан мы задержали и доставили в полицейский участок.
На водителя патрульные составили:
- протокол задержания;
- протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление
транспортным средством в состоянии опьянения);
- протокол по ч. 1 ст. 173 (Мелкое хулиганство);
- вынесли постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение по полосе общественного транспорта) КУоАП.
На пассажирку мы составили:
- протокол задержания;
- протокол по ч. 1 ст. 173 (Мелкое хулиганство);
- вынесли постановление по
постановление по ч. 1 ст. 178 (Появление в общественных местах в пьяном виде)
- постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КУоАП, поскольку горожанка вызвала карету скорой, а когда медики прибыли на место происшествия, сообщила, что в их помощи не нуждается.
В дальнейшем, решение по делу будет принимать суд», - написали в полиции.
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