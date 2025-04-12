Нецензурно выражались и агрессивно себя вели. Патрульная полиция Киева дала разъяснения по ситуации с Алиевым и его знакомой

Партульная полиция Киева опубликовала разъяснение относительно происшествия, которое случилось в Соломенском районе. Напомним, был задержан известный бывший футболист Александр Алиев.

Предполагалось, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Однако потом Алиев заявил, что не был пьян.

"Патрулируя на бульваре Чоколовском, инспекторы остановили за нарушение ПДД водителя автомобиля Mercedes.

Общаясь с патрульными, водитель и пассажирка нецензурно выражались и агрессивно себя вели. На законное требование полицейских прекратить противоправные действия - не реагировали. Кроме того, у водителя мы обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина категорически отказался и вместе с пассажиркой продолжал нарушать общественный порядок.

Мы сообщили, что они будут задержаны и доставлены в полицейский участок для составления соответствующих административных материалов. Чтобы помешать действиям полицейских, пассажирка залезла на служебный автомобиль.

Обоих граждан мы задержали и доставили в полицейский участок.

На водителя патрульные составили:

- протокол задержания;

- протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление

транспортным средством в состоянии опьянения);

- протокол по ч. 1 ст. 173 (Мелкое хулиганство);

- вынесли постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение по полосе общественного транспорта) КУоАП.

На пассажирку мы составили:

- протокол задержания;

- протокол по ч. 1 ст. 173 (Мелкое хулиганство);

- вынесли постановление по

постановление по ч. 1 ст. 178 (Появление в общественных местах в пьяном виде)

- постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КУоАП, поскольку горожанка вызвала карету скорой, а когда медики прибыли на место происшествия, сообщила, что в их помощи не нуждается.

В дальнейшем, решение по делу будет принимать суд», - написали в полиции.