Статус-кво Динамо, паритет Зинченко и Ярмолюка, ничья в Дер-Класикер и победа Миколенко. Главные новости за 12 апреля

Традиционно начинаем наш дайджест главных новостей за сутки с последних результатов родной УПЛ. Начинался субботний игровой день в украинском первенстве противостоянием серебряного и бронзового призеров по итогам прошлой кампании. Начало поединка в Кривом Роге было отложено из-за воздушной тревоги в регионе. В итоге, киевляне под руководством Александра Шовковского уверенно обыграли своих криворожских соперников. По голу в каждом из таймов провели Ярмоленко и Ванат, соответственно. Примечательно, что команде Юрия Вернидуба не помогло даже удаление Попова. Динамовцы лидируют в турнирной таблице, а "Кривбасс" по итогам 24-го тура рискует выпасть из топ-5.

Кажется, потенциально чемпионская сказка "горожан" подошла к концу. В частности, в еще одном матче 24-го тура УПЛ "Александрия" Руслана Ротаня пришла в гости к львовскому "Руху" Виталия Пономарева. Футболисты "Александрии" первыми открыли счет в этой встрече, однако после этого пропустили. Таким образом, "горожане" сравнялись по потерянным очкам с донецким "Шахтером" и сейчас отстают от первого в таблице "Динамо" на 6 зачетных баллов. "Рух" же сумел подняться на 8-ю позицию.

Заканчивалась игровая суббота в украинском регулярном чемпионате очным противостоянием "пивоваров" и "моряков". В итоге, три очка для киевской "Оболони" Сергея Шищенко принес автогол первого номера одесситов Аниагбосо. Примечательно, что киевляне могли и удвоить преимущество в счете, однако в компенсированное к первому тайму время Черненко не реализовал 11-метровый. Таким образом, столичная команда оттолкнулась от зоны стыков, а "Черноморец" - наоборот, погряз в зоне вылета.

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Теперь к новостям "Туманного Альбиона". В рамках 32-го тура тамошней АПЛ "ириски" посетили в гости "лесников". Три зачетных балла "Эвертону" принес гол Дукуре аж на 90+4 минуте. В стартовом составе "синих" на эту игру традиционно вышел наш соотечественник Виталий Миколенко. Украинский фулбек отыграл полный поединок, выполнил 93% точных пасов и заработал оценку 7,5 баллов от аналитического портала SofaScore.

В еще одном поединке 32-го тура чемпионата Англии приняли участие сразу двое украинских сборников. Речь идет о Зинченко и Ярмолюке. Александр вышел в стартовом составе лондонцев и провел на поле 62 минуты. В свою очередь, Ярмолюка вошел в игру со скамейки запасных - на последние 20 минут, соответственно. В итоге, "канониры" и "пчелки" расписали ничью со счетом 1:1, обменявшись забитыми мячами во втором тайме встречи. После этого матча "Арсенал" идет вторым турнирной таблице английского первенства, а "Брентфорд" расположился на 11-й позиции.

В солнечной Испании свой статус-кво подтвердил лидер первенства - каталонская "Барселона". Команда Ханси Флика на выезде встречалась со скромным Леганесом и победа с разницей всего в один мяч. Игра была достаточно закрытой, а судьбу встречи решил автогол центрбека гостей Хорхе Саенса в начале второго тайма. После этого матча "блауграна" опережает второй в таблице мадридский "Реал" на 6 зачетных баллов. Однако, "сливочные" свой матч 31-го тура еще не сыграли.

И на конец к актуальным новостям немецкой Бундеслиги. Несмотря на предстоящие ответственные матчи обеих команд в четвертьфинале главного еврокубка, подопечные Венсана Компани и Нико Ковача устроили настоящую футбольную феерию на "Альянц Арене". В частности, мюнхенцы и дортмундцы дважды обменялись голами во второй половине матча. "Бавария" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, а "Боруссия" занимает 8-е место.

Также очки в 29-м туре немецкого первенства потерял один из лидеров и действующий чемпион - "Байер" Хаби Алонсо. "Фармацевты" на своем поле принимали берлинский "Унион". Команда из Леверкузена доминировала на протяжении всего матча, но так и за 90 минут не сумела поразить ворота гостей и воспользоваться вышеупомянутой осечкой мюнхенцев Венсана Компани. "Байер" идет вторым в таблице и отстает от первой "Баварии" на 6 очков.