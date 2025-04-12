Трамп продлил санкции против России, которые ввел Байден
Действуют еще с 2021 года
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Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против России, которые ввел его предшественник Джо Байден в 2021 году. Указы пролонгированы на 1 год.
"Вредная внешняя деятельность правительства Российской Федерации… продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. По этой причине чрезвычайное положение должно продолжать действовать после 15 апреля 2025 года", – говорится в документе Федерального реестра США.
В сообщении говорится о санкциях "за попытки подорвать проведение свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в США и их союзниках и партнерах; привлекать и содействовать вредоносной кибердеятельности против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров; содействовать и использовать транснациональную коррупцию для воздействия на деятельность; диссидентов или журналистов; подрывать безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов".
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