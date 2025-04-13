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Более четырехсот единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери россиян

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Более четырехсот единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери россиян

фото из свободных источников

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны

Силы обороны ликвидировали и ранили 1220 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 408 единиц техники.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 932670 (+1220) человек,
  • танков ‒ 10603 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22088 (+33) ед,
  • артиллерийских систем – 26163 (+71) ед,
  • РСЗО – 1362 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1128 (+1) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 32425 (+147),
  • крылатых ракет ‒ 3145 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 43950 (+143) ед,
  • специальной техники – 3799 (+1).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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