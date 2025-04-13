Более четырехсот единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери россиян
Также снова немало оккупантов
фото из свободных источников
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны
Силы обороны ликвидировали и ранили 1220 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 408 единиц техники.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 932670 (+1220) человек,
- танков ‒ 10603 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22088 (+33) ед,
- артиллерийских систем – 26163 (+71) ед,
- РСЗО – 1362 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 1128 (+1) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 32425 (+147),
- крылатых ракет ‒ 3145 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 43950 (+143) ед,
- специальной техники – 3799 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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