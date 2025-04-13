Россияне использовали для ночной атаки по Украине 55 дронов
Запускали по трем направлениям
Getty Images/Global Images Ukraine
Россияне провели очередную атаку с воздуха по Украине в ночь с 12 на 13 апреля. Для этого они использовали 55 дронов разных типов: как ударных БпЛА типа Shahed, так и беспилотники-имитаторы разных типов.
Дроны запускались по трем направлениям, расположенным в России: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск.
“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 подтверждены сбитие 43 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге и в центре страны.
12 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ПС ВСУ.
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