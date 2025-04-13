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Россияне использовали для ночной атаки по Украине 55 дронов

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Запускали по трем направлениям

Россияне использовали для ночной атаки по Украине 55 дронов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Россияне провели очередную атаку с воздуха по Украине в ночь с 12 на 13 апреля. Для этого они использовали 55 дронов разных типов: как ударных БпЛА типа Shahed, так и беспилотники-имитаторы разных типов.

Дроны запускались по трем направлениям, расположенным в России: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск.

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждены сбитие 43 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге и в центре страны.

12 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ПС ВСУ.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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