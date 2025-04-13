Россияне использовали для ночной атаки по Украине 55 дронов

Россияне провели очередную атаку с воздуха по Украине в ночь с 12 на 13 апреля. Для этого они использовали 55 дронов разных типов: как ударных БпЛА типа Shahed, так и беспилотники-имитаторы разных типов.

Дроны запускались по трем направлениям, расположенным в России: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск.