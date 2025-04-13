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Россияне атаковали баллистикой центр города Сумы: 21 человек погиб

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Очередной теракт оккупантов

Россияне атаковали баллистикой центр города Сумы: 21 человек погиб

Ігор Клименко

Новина українською

Сегодня, 13 апреля, около 10:15 Сумы попали под атаку баллистики россиян. Два удара прилетели по центру населенного пункта.

Как сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сейчас есть информация о 21 погибшем. Офис генерального прокурора добавляет, что известно также о 34 раненых – среди них пятеро детей.

"Люди пострадали прямо посреди улицы, в автомобилях, общественном транспорте, в домах", - добавляет Клименко.

Проводятся спасательные и ликвидационные работы в Сумах. С первых минут на место поражения прибыли спасатели и полицейские.

"Прямо в центр города Россия попала баллистикой. Именно тогда, когда на улице было много людей. Сознательное уничтожение гражданских в большой церковный праздник

Полиция ограничила доступ к зоне поражения. Просьба соблюдать установленные ограничения, чтобы экстренные службы могли быстро работать. Сейчас важна каждая минута для жизни раненых.

Разворачиваем штаб для принятия заявлений и оказания помощи потерпевшим. Психологи ГСЧС и полиции работают с пострадавшими.

Следователи, криминалисты на местах ударов – собирают доказательства, документируют жестокое военное преступление РФ против гражданского населения”, – сказал Клименко.

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война с россией Игорь Клименко
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Источник:
Ігор Клименко в Telegram
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.04.2025 в 13:03
Это ужасно! Соболезнования сумчанам и всей Украине. ... Когда твари, типа инфантины и всяких чеферинов начинают гавкать о том, чтоб допустить фашистский футбол расеи на европейские и мировые соревнования, нужно вот этим фото, вот такими видео тыкать им в харю сразу, как только они открывают свои пасти...
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.04.2025 в 13:03
Это ужасно! Соболезнования сумчанам и всей Украине. ... Когда твари, типа инфантины и всяких чеферинов начинают гавкать о том, чтоб допустить фашистский футбол расеи на европейские и мировые соревнования, нужно вот этим фото, вот такими видео тыкать им в харю сразу, как только они открывают свои пасти...
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