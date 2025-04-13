Россияне атаковали баллистикой центр города Сумы: 21 человек погиб
Очередной теракт оккупантов
Ігор Клименко
Сегодня, 13 апреля, около 10:15 Сумы попали под атаку баллистики россиян. Два удара прилетели по центру населенного пункта.
Как сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сейчас есть информация о 21 погибшем. Офис генерального прокурора добавляет, что известно также о 34 раненых – среди них пятеро детей.
"Люди пострадали прямо посреди улицы, в автомобилях, общественном транспорте, в домах", - добавляет Клименко.
Проводятся спасательные и ликвидационные работы в Сумах. С первых минут на место поражения прибыли спасатели и полицейские.
"Прямо в центр города Россия попала баллистикой. Именно тогда, когда на улице было много людей. Сознательное уничтожение гражданских в большой церковный праздник
Полиция ограничила доступ к зоне поражения. Просьба соблюдать установленные ограничения, чтобы экстренные службы могли быстро работать. Сейчас важна каждая минута для жизни раненых.
Разворачиваем штаб для принятия заявлений и оказания помощи потерпевшим. Психологи ГСЧС и полиции работают с пострадавшими.
Следователи, криминалисты на местах ударов – собирают доказательства, документируют жестокое военное преступление РФ против гражданского населения”, – сказал Клименко.
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