Россияне атаковали баллистикой центр города Сумы: 21 человек погиб

Сегодня, 13 апреля, около 10:15 Сумы попали под атаку баллистики россиян. Два удара прилетели по центру населенного пункта.

Как сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сейчас есть информация о 21 погибшем. Офис генерального прокурора добавляет, что известно также о 34 раненых – среди них пятеро детей.

"Люди пострадали прямо посреди улицы, в автомобилях, общественном транспорте, в домах", - добавляет Клименко.

Проводятся спасательные и ликвидационные работы в Сумах. С первых минут на место поражения прибыли спасатели и полицейские.