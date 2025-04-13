Удар россиян по Сумам. УПЛ и УАФ отреагировали на теракт
Теракт среди белого дня
Фото: із відкритих джерел
УПЛ и УАФ отреагировали на ракетный удар россиян по Сумам в воскресенье 13 апреля.
Украинская Премьер-Лига выразила соболезнования и отметила, что российские войска нанесли удар в день, когда люди идут в церковь.
"Ужасный удар российской баллистики по Сумах. И это в день, когда люди идут в церкви...
По предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей. Повреждены как жилые дома, так и объекты гражданской инфраструктуры.
Вечная память... Соболезнования родным и близким", - написали представители УПЛ.
Украинская ассоциация футбола тоже отреагировала на российский удар по городу. Они разместили бесцветное фото, написали "Сумы, 13.04.2025" и поставили хэштег Russia is a terrorist state (Россия - террористическая страна).
"По меньшей мере 21 погибший и более 20 раненых после двойного ракетного удара российских уродов по Сумах
террористы ударили по центру города, в праздник Вербного воскресенья.
Вечная память погибшим!", - написали в УАФ.
Российские войска ударили по Сумам баллистической ракетой 13 апреля примерно в 10:15. Два удара были по центральной части города. По данным прокуратуры погиб 21 человек и 34 человека ранены, среди которых 5 детей.
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