Удар россиян по Сумам. УПЛ и УАФ отреагировали на теракт

УПЛ и УАФ отреагировали на ракетный удар россиян по Сумам в воскресенье 13 апреля.

Украинская Премьер-Лига выразила соболезнования и отметила, что российские войска нанесли удар в день, когда люди идут в церковь.

"Ужасный удар российской баллистики по Сумах. И это в день, когда люди идут в церкви... По предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей. Повреждены как жилые дома, так и объекты гражданской инфраструктуры. Вечная память... Соболезнования родным и близким", - написали представители УПЛ.

Украинская ассоциация футбола тоже отреагировала на российский удар по городу. Они разместили бесцветное фото, написали "Сумы, 13.04.2025" и поставили хэштег Russia is a terrorist state (Россия - террористическая страна).

"По меньшей мере 21 погибший и более 20 раненых после двойного ракетного удара российских уродов по Сумах террористы ударили по центру города, в праздник Вербного воскресенья. Вечная память погибшим!", - написали в УАФ.

Российские войска ударили по Сумам баллистической ракетой 13 апреля примерно в 10:15. Два удара были по центральной части города. По данным прокуратуры погиб 21 человек и 34 человека ранены, среди которых 5 детей.