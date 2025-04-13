"Нужна жесткая реакция мира": Зеленский прокомментировал теракт россиян в Сумах

Сегодня утром россияне атаковали центр города Сумы баллистическими ракетами. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот теракт РФ.

"Ужасный удар российской баллистики по Сумам. Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице... И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим".

По предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей. Только сволочь так может поступать. Унося жизнь у обычных людей. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас идет спасательная операция. Все необходимые службы работают.

Нужна жесткая реакция мира. Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто хочет окончания этой войны и убийств. Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист. Благодарю всех, кто с Украиной и помогает нам защищать жизнь”, – сказал Зеленский.