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Обращаемся к мировому сообществу. Динамо отреагировало на российский теракт в Сумах

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Обращаемся к мировому сообществу. Динамо отреагировало на российский теракт в Сумах

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Киевское "Динамо" отреагировало на российский теракт в Сумах.

Клуб выразил соболезнования погибшим во время удара. Лидер УПЛ попросил мировое сообщество помочь защитить Украину, а не надеяться на дипломатию.

"Подлый удар по гражданским в Сумах, десятки убитых и раненых. Удар двумя баллистическими ракетами по центру города. Удар, единственной целью которого была смерть и только смерть украинцев.

Мы живем в такое время, что украинцев убивают каждый день. На фронте и в тылу, с воздуха и моря, ракетами и дронами, снарядами и пулями. Это не может стать рутиной, к этому невозможно привыкнуть, это должно прекратиться.

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) в очередной раз обращается к мировому сообществу. Помогите нашей стране защитить себя, помогите остановить эту зверскую орду, которая умеет только убивать и калечить людей.

Поддержите усилия украинцев и нашу отчаянную борьбу за существование страны. К сожалению, дипломатия со стороны России выглядит именно так, как мы увидели это сегодня. Оружие и финансовая поддержка - вот что поможет Украине, а уже потом придет дипломатия.

Наши искренние соболезнования близким погибших в Сумах и во всех других городах Украины, где каждый день россияне убивают наших соотечественников", - написал клуб.

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Напомним, что утром россияне осуществили ракетные удары по Сумах. По состоянию на 14:30 по данным областной прокуратуры известно о 32 погибших, из них 1 ребенок (мальчик). Также 84 человека ранены, из них 8 детей.

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Источник:
Динамо
Опубликовал: Владислав Прийменко
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