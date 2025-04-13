Обращаемся к мировому сообществу. Динамо отреагировало на российский теракт в Сумах
Объяснили как есть
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Киевское "Динамо" отреагировало на российский теракт в Сумах.
Клуб выразил соболезнования погибшим во время удара. Лидер УПЛ попросил мировое сообщество помочь защитить Украину, а не надеяться на дипломатию.
"Подлый удар по гражданским в Сумах, десятки убитых и раненых. Удар двумя баллистическими ракетами по центру города. Удар, единственной целью которого была смерть и только смерть украинцев.
Мы живем в такое время, что украинцев убивают каждый день. На фронте и в тылу, с воздуха и моря, ракетами и дронами, снарядами и пулями. Это не может стать рутиной, к этому невозможно привыкнуть, это должно прекратиться.
Футбольный клуб "Динамо" (Киев) в очередной раз обращается к мировому сообществу. Помогите нашей стране защитить себя, помогите остановить эту зверскую орду, которая умеет только убивать и калечить людей.
Поддержите усилия украинцев и нашу отчаянную борьбу за существование страны. К сожалению, дипломатия со стороны России выглядит именно так, как мы увидели это сегодня. Оружие и финансовая поддержка - вот что поможет Украине, а уже потом придет дипломатия.
Наши искренние соболезнования близким погибших в Сумах и во всех других городах Украины, где каждый день россияне убивают наших соотечественников", - написал клуб.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что утром россияне осуществили ракетные удары по Сумах. По состоянию на 14:30 по данным областной прокуратуры известно о 32 погибших, из них 1 ребенок (мальчик). Также 84 человека ранены, из них 8 детей.
Популярное сейчас
- Россияне атаковали баллистикой центр города Сумы: 21 человек погиб
- Украинский голкипер отразил четыре пенальти в послематчевой серии – ВИДЕО
- Статус-кво Динамо, паритет Зинченко и Ярмолюка, ничья в Дер-Класикер и победа Миколенко. Главные новости за 12 апреля
- Сырский назвал количество людей, которое ВСУ нужно мобилизовать ежемесячно
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN