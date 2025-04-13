Милевский поддержал Алиева после случая с полицией

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский не остался в стороне инцидента с участием своего друга, экс-футболиста Александра Алиева.

Напомним, вчера, 12-го апреля, Патрульная полиция Киева задержала Алиева за нарушение ПДД, агрессивное поведение мужчины и подозрение на алкогольное опьянение. Потом Алиев опубликовал видео, где заявил, что не был пьян.

"Где там видно, что он пьян? Посмотри видео, в адеквате человек", - написал Милевский в собственном телеграм-канале.

Патрульная полиция Киева сообщала, что составила протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения, мелкое хулиганство и движение по полосе общественного транспорта. Дальше дело за судом.