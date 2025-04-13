"Российские ублюдки должны ответить за каждую уничтоженную жизнь". Шахтер отреагировал на вражескую атаку по Сумах

Донецкий "Шахтер" в соцсетях опубликовал посты относительно российского удара по Сумах. Атака была осуществлена врагом сегодня, 13-го апреля.

"Россия нанесла террористический удар по Сумах...

Утром в воскресенье, 13 апреля, российские террористы нанесли баллистический удар по городу Сумы. По предварительной информации, погиб по меньшей мере 21 человек, еще более 20 получили ранения (по состоянию на сейчас уже 34 погибших и 117 раненых - прим.).

Российские ублюдки должны ответить за каждую уничтоженную жизнь, за каждую разрушенную семью, за каждый разрушенный дом. Мир не имеет права молчать, когда террористы убивают невинных людей", - говорится в сообщении.