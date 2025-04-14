Полесье ближе к еврокубкам, Яремчук - чемпион Греции, Цыганков и Довбик без голов. Главные новости за 13 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 13 апреля

В первом воскресном матче УПЛ житомирское "Полесье" победило в Полтаве "Ворсклу" (2:0). По голу в ворота команды Юрия Максимова забили Крушинский и Йосефи. "Полесье" уже имеет преимущество в шесть очков над пятым "Кривбассом", "Ворскла" остается третьей с конца.

Команда Младена Бартуловича второй раз за последние три матча получила удаление, из-за чего не может набрать очки. На этот раз "Заря" более 30 минут играла в меньшинстве из-за удаления Васильца, и это повлияло на результат –домашнее поражение "Вересу" (1:2). Харатин забил и в свои, и в чужие ворота, еще у "Вереса" мячом отметился Луан.

Улучшил свое турнирное положение ковалевский "Колос", которому удалось справиться с "Левым берегом". Победу "Колосу" в дерби киевской области принесли голы Сидорова и Бурды – 2:0. "Колос" одиннадцатый в лиге, "Левый берег" – 13-й.

Римское дерби в 32 туре Серии А завершилось ничьей – 1:1. Счет голом за "Лацио" открыл центрбек Алессио Романьоли, однако Матиас Суле эффектным ударом от перекладины сравнял счет, и спас "Рому" от поражения. Артем Довбик провел на поле 84 минуты, и не выполнил ни одного удара.

"Красные" воспользовались потерей очков "Арсеналом", и увеличили отрыв от своего преследователя после непростой победы над "Вест Хэмом" (2:1). Ван Дейк забил победный гол на 89-й минуте, еще одним мячом отметился Диас. За шесть туров до завершения первенства "Ливерпуль" имеет отрыв в 13 очков.

Команда Рубена Аморима проиграла свой уже 14-й матч в чемпионате Англии, на этот раз без шансов уступив "Ньюкаслу" (1:4). Неудачно свой воскресный матч провел и "Челси", который свел вничью матч с "Ипсвичем" (2:2), и рискует пролететь мимо Лиги чемпионов.

Команда Карло Анчелотти старается не отставать от "Барселоны", и в воскресенье победила "Алавес" благодаря единственному голу Камавинги. "Реал" играл с 38-й минуты в меньшинстве из-за удаления Мбаппе, однако команды сравнялись составами во втором тайме. После 31 тура "Реал" отстает от "Барселоны" на четыре очка. В другом матче Ла Лиги "Жирона" в очередной раз проиграла, на этот раз "Осасуне" (1:2) , и Виктор Цыганков не отметился голевыми действиями.

Экс-вингер "Шахтера" Александр Зубков провел результативный матч за "Трабзонспор", отметившись дублем в игре с "Ризеспором" (2:0). Зубков в общей сложности уже забил четыре гола в восьми матчах чемпионата Турции.

До сих пор Украина сохраняла теоретические шансы на прямое попадание в основной этап Лиги чемпионов 2025/26 в случае чемпионства "Шахтера" и победы в текущей Лиге чемпионов команды из зоны Лиги чемпионов своего внутреннего чемпионата. Однако в воскресенье эти шансы окончательно были потеряны, поскольку "Олимпиакос" Романа Яремчука, который стоит выше "Шахтера" в очереди благодаря более высокому личному рейтингу, стал чемпионом Греции.

В 29-м туре "Бенфика" принимала "Ароку". Хозяева с Трубиным в составе были дважды впереди во втором тайме, но пропустили решающий гол на 90+5 минуте. "Бенфика" потеряла лидерство, уступив "Спортингу".