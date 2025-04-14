Более 1300 оккупантов и две системы ПВО. Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне
Много выбитой техники
Генштаб ВСУ
В течение суток Силы обороны уничтожили 1310 оккупантов, 19 танков, 42 бронемашины, 59 артсистем и 2 средства ПВО.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 14.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 933 980 (+1310) человек,
- танков - 10622 (+19) ед,
- боевых бронированных машин - 22130 (+42) ед,
- артиллерийских систем - 26222 (+59) ед,
- РСЗО - 1362 (+0) ед,
- средства ПВО - 1130 (+2) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 32544 (+119),
- крылатые ракеты - 3145 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 44129 (+179) ед,
- специальная техника - 3801 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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