  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Более 1300 оккупантов и две системы ПВО. Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне
В тренде

Более 1300 оккупантов и две системы ПВО. Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне

Общие новости

Много выбитой техники

Более 1300 оккупантов и две системы ПВО. Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне

Генштаб ВСУ

Новина українською

В течение суток Силы обороны уничтожили 1310 оккупантов, 19 танков, 42 бронемашины, 59 артсистем и 2 средства ПВО.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 14.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 933 980 (+1310) человек,
  • танков - 10622 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин - 22130 (+42) ед,
  • артиллерийских систем - 26222 (+59) ед,
  • РСЗО - 1362 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1130 (+2) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 32544 (+119),
  • крылатые ракеты - 3145 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 44129 (+179) ед,
  • специальная техника - 3801 (+2).
По теме
yellow-arrow
Трамп - о российском ударе по Сумам: Это ужасно, они совершили ошибку
yellow-arrow
Полесье ближе к еврокубкам, Яремчук - чемпион Греции, Цыганков и Довбик без голов. Главные новости за 13 апреля
yellow-arrow
Еще большая мотивация. Климчук поделился впечатлениями от добытого достижения и ничьи с Александрией
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости