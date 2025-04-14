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Трамп - о российском ударе по Сумам: Это ужасно, они совершили ошибку

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Трамп - о российском ударе по Сумам: Это ужасно, они совершили ошибку

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп назвал «ужасным» российский удар по Сумах 13 апреля, в результате которого погибли по меньшей мере 34 человека.

"Я считаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Я считаю, что так и было - посмотрите, вы можете спросить их. Вся война - это ужасная вещь", - сказал он на борту самолета Air Force One.

Вчера было известно о 34 погибших и 117 раненых в результате этой атаки.

Лидеры, главы правительств и дипломаты более 15 стран, а также ЕС уже выразили свое сочувствие и возмущение на фоне обстрела.

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Украина США Сумы Дональд Трамп война с россией ракетная атака
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
14.04.2025 в 09:07
Рыжий тупой Имбицил. Хотя нет. Трамп король имбицилов. Как и тупая шарлотка с барсел@хом.
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
14.04.2025 в 09:07
Рыжий тупой Имбицил. Хотя нет. Трамп король имбицилов. Как и тупая шарлотка с барсел@хом.
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