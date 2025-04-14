Трамп - о российском ударе по Сумам: Это ужасно, они совершили ошибку
Трактовать можно по-разному
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Президент США Дональд Трамп назвал «ужасным» российский удар по Сумах 13 апреля, в результате которого погибли по меньшей мере 34 человека.
"Я считаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Я считаю, что так и было - посмотрите, вы можете спросить их. Вся война - это ужасная вещь", - сказал он на борту самолета Air Force One.
Вчера было известно о 34 погибших и 117 раненых в результате этой атаки.
Лидеры, главы правительств и дипломаты более 15 стран, а также ЕС уже выразили свое сочувствие и возмущение на фоне обстрела.
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