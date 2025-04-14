ПВО сбила ночью 40 БПЛА - Воздушные Силы

В ночь на 14 апреля Россия запустила 62 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 40 шахедов и дронов других типов на востоке и юге страны. 11 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области.