ПВО сбила ночью 40 БПЛА - Воздушные Силы
Запущено было более 60-и
Zelenskiy Official
В ночь на 14 апреля Россия запустила 62 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 40 шахедов и дронов других типов на востоке и юге страны. 11 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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